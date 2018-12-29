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В Выборге прошла памятная акция к 75-летию полного освобождения блокады Ленинграда
Сегодня, 11:01
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KaterinaKono13

В Выборге прошла памятная акция к 75-летию полного освобождения блокады Ленинграда

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Почтить память защитников города смогли на площади Выборгских полков.

В воскресенье, 27 января, в Выборге состоялась памятная акция, приуроченная к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сообщает городская администрация. 

Почтить память защитников города смогли на площади Выборгских полков. В числе почетных гостей были ветераны, военные, представители депутатского корпуса и городской администрации, волонтеры, кадеты, местные жители и туристы.

27 января 1944 года - этот день стал священным не только в истории города-героя Ленинграда, но и в истории всей страны. Оборона города на Неве стала символом беспримерной силы духа советского народа, героизма Красной Армии и народного ополчения. Сколько бы лет ни прошло с того памятного дня, мы всегда будем помнить о подвиге ленинградцев.

Дмитрий Никулин, глава муниципального образования МО "Выборгский район"

 

Прорыв блокады и полное освобождение Ленинграда стали великим праздником для всей страны, ленинградским Днем Победы. 75 лет отделяют нас от событий того времени. И сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто держал оборону Ленинграда, тем, кто с боями прорывал кольцо блокады. Помнить об этом и передать эту память будущим поколениям – наш святой долг!

Максим Головин, и.о. заместителя командира 138-ой гвардейской отдельной мотострелковой бригады капитан

Источник: городская администрация

Теги: 75-летие полного освобождения ленинграда от блокады, выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг,

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