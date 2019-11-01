Бойца захоронили рядом с остальными 129 неизвестными солдатами

В Выборге прошла церемония перезахоронения красноармейца. Останки нашли поисковики отряда "Красный выборжец" осенью прошлого года недалеко от мемориала на улице Дальней.

У волонтеров Победы есть замечательный лозунг "Не только 9 мая", и сегодня мы в который раз подтвердим смысл этого лозунга, ведь важно чтить память народа не только в главный праздник нашей страны, но и каждый день. Дмитрий Бабенко, начальник отдела молодежной политики МО "Выборгский район"

Поисковики сделали вывод, что боец был участником Советско-финляндской войны, поскольку на нем были валенки. Имя бойца неизвестно, как и у остальных 129 солдат, которые захоронены у мемориала.

Видео: Piter.tv