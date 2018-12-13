В Выборге прошел День Эрмитажа

В выставочном центре "Эрмитаж-Выборг" собрались представители учреждений культуры, Законодательного собрания Ленинградской области, администрации МО "Выборгский район", а также генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и председатель комитета по культуре Ленинградской области Евгений Чайковский.

В выставочном центре "Эрмитаж-Выборг" собрались представители учреждений культуры, Законодательного собрания Ленинградской области, администрации МО "Выборгский район", а также генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и председатель комитета по культуре Ленинградской области Евгений Чайковский.Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Отрадно, что в Выборге есть такое уникальное культурное заведение – "Эрмитаж-Выборг", которое каждый раз радует жителей и гостей города новыми выставками, встречами, мероприятиями. Администрация Выборгского района, в свою очередь, на всех этапах становления выставочного центра оказывала всестороннюю поддержку и готова содействовать в дальнейшем". отметил первый заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Владимир Рошкович

Директор "Эрмитажа-Выборг" Александр Костенко отметил, что каждая выставка, готовящаяся для Центра "Эрмитаж-Выборг", ‒ это грандиозное событие и редкая возможность познакомиться с настоящими шедеврами. Также он поблагодарил всех, кто поддерживает выставочный центр в его развитии.

В этом году празднование Дня Государственного Эрмитажа ознаменовалось сразу несколькими событиями – открытием восстановленного объекта бастиона Панцерлакс "Валь-порт "Сортия" и выставки произведений искусства "Монолог о раковине" из коллекций Государственного Эрмитажа, а также презентацией артиллерийской пушки XVII века, из которой в честь праздника был произведен выстрел.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО