В Выборге пройдет традиционная весенняя легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы

В мероприятии примут участие команды общеобразовательных школ города, учебных заведений профессионального и высшего образования, предприятий и организаций Выборга и района. Всего порядка 1000 участников.

30 апреля в Выборге пройдет традиционная весенняя легкоатлетическая эстафета, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии примут участие команды общеобразовательных школ города, учебных заведений профессионального и высшего образования, предприятий и организаций Выборга и района. Всего порядка 1000 участников.

С 12.00 до 12.30 пройдет регистрация команд в спортивной школе олимпийского резерва "Фаворит" (ул. Выборгская, д. 42).

В 12.30 на площади Выборгских полков состоится торжественное открытие мероприятия.

В 13.00 запланирован старт первого забега по ул. Выборгской.

В связи с проведением легкоатлетической эстафеты движение автотранспорта будет ограничено с 13.00 до 16.00 по следующим улицам:

- ул. Выборгская от пересечения с ул. Советской до пересечения ул. Садовой с пр. Суворова;

- Морская набережная от пересечения с ул. Пушкина до пересечения с пр. Суворова (одна полоса дороги);

- пр. Суворова от пересечения Морской набережной до ул. Выборгской;

- ул. Крепостная от пересечения с пр. Суворова до пересечения с ул. Советской (частичное ограничение движения на момент бега спортсменов);

- ул. Пушкина от ул. Крепостной до Морской набережной.

Обращаем внимание автомобилистов, в этот день с 10.30 будет производиться эвакуация припаркованного транспорта, мешающего проведению соревнований, на дорогах по пр. Суворова у д. 7, 3, 1, Морской набережной, д.24 со стороны ул. Пушкина, ул. Пушкина (на всем протяжении), ул. Выборгской - от д. 42 до перекрестка с пр. Суворова.

Организаторы приносят извинения за временные неудобства.

Напомним, ежегодная весенняя легкоатлетическая эстафета проводится с целью пропаганды здорового образа жизни среди жителей Выборга и Выборгского района.

Организаторы: комитет спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район" совместно с комитетом образования администрации МО "Выборгский район", МБУ "ФСЦ "Фаворит".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО