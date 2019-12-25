В Выборге пройдет ремонт детского сада № 21

Учреждение обновят в течение года.

Здание, в котором расположен детский сад №21 в Выборге, закрывается на капитальный ремонт. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге".

Работы будут выполнены в рамках региональной программы "Современное образование Ленинградской области".

Сейчас происходит вывоз мебели из здания. На время ремонта более 200 детей и всех педагогов распределят по другим детсадам города.

Отметим, что детскому саду №21 скоро исполнится 40 лет. Он занимает два здания, в которых обучается более 300 дошкольников. На период эпидемии учреждение открыло дежурные группы – сейчас их посещает 60 малышей.

Ранее мы рассказали о том, что кольница из Выборга заняла призовое место в областном конкурсе журналистов.

Фото: ВКонтакте / vybog_interesting