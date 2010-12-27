В Выборге пройдет районный педагогический совет, посвященный нацпроекту "Образование"

Мероприятие состоится в понедельник, 26 августа, в одной из средних школ.

В Выборге обсудят дополнительные меры поддержки школ, педагогов и инноваций в образовании. Специализированный педагогический совет пройдет в Средней школе № 13 на улице Травяной. Чиновники из комитета образования, лучшие учителя школ Выборгского района, директора учебных заведений - все они обсудят развитие Нацпроекта "Образование" на территории Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Выборгского района.

В рамках расширенного педсовета для учителей проведут методические секции и занятии по отдельным направлениям профессиональной деятельности. Но главной темой совещания станут новые пункты национального проекта "Образования". В частности, поддержка школ и педагогов в малых городах и поселениях, внедрение инноваций в учебный процесс и другие актуальные вопросы.

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Фото: Piter.TV