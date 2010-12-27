В Выборге пройдёт пройдет IV этап соревнований по скандинавской ходьбе "Марафон долголетия-2019"

Участникам будет предложено пройти две трассы на выбор: 3 км («Марш здоровья» без учета времени), 3 и 6 км (на время).

5 октября на стадионе "Авангард" пройдет IV этап соревнований по северной (скандинавской ходьбе) "Марафон Долголетия-2019".

Участникам будет предложено пройти две трассы на выбор: 3 км ("Марш здоровья" без учета времени), 3 и 6 км (на время).

Организаторы мероприятия отмечают, что инвентарь для ходьбы можно использовать свой или получить бесплатно на месте соревнований.

Программа:

10.00 - регистрация участников,

11.30 - разминка и мастер-класс по технике ходьбы с палками,

11.45 - открытие 4 этапа Марафона,

12.00 - старт,

13.00 - финиш участников,

14.00 - подведение итогов и награждение победителей.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО