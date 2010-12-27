В Выборге пройдёт пройдет IV этап соревнований по скандинавской ходьбе "Марафон долголетия-2019"

5 октября на стадионе "Авангард" пройдет IV этап соревнований по северной (скандинавской ходьбе) "Марафон Долголетия-2019".
Участникам будет предложено пройти две трассы на выбор: 3 км ("Марш здоровья" без учета времени), 3 и 6 км (на время).
Организаторы мероприятия отмечают, что инвентарь для ходьбы можно использовать свой или получить бесплатно на месте соревнований.
Программа:
10.00 - регистрация участников,
11.30 - разминка и мастер-класс по технике ходьбы с палками,
11.45 - открытие 4 этапа Марафона,
12.00 - старт,
13.00 - финиш участников,
14.00 - подведение итогов и награждение победителей.
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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