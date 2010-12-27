В Выборге пройдет лекция "Бредет мой конь, как тихая судьба..."

Посетить лекцию можно совершенно бесплатно.

В предстоящую субботу, шестнадцатого февраля, в Выборге прочтут лекцию "Бредет мой конь, как тихая судьба...". Мероприятие состоится в городской библиотеке, которая расположена на улице Рубежная, 18. К лекции допускаются жители от двенадцати лет и старше. Начало в четыре часа дня.

Литературовед Лев Рысляев расскажет о своем видении творческой биографии Сергея Есенина, его короткой и драматической жизни, прочитает малоизвестные стихи. Выборгский хор "Сударушка" исполнит песни на стихи Сергея Есенина.

Посетить лекцию можно совершенно бесплатно.