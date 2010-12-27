В Выборге пройдет конкурсный показ Всемирного фестиваля уличного кино

Выборг принимает конкурсный этап мирового кинофестиваля уличного кино. Вход бесплатный для всех желающих. Голосование за понравившийся фильм осуществляется в необычной для подобных фестивалей форме: при помощи поднятия в воздух руки с любым источником света.

Известный своей глубокой связью с отечественным кинематографом город Выборг готовится принять конкурсный этап Всемирного фестиваля уличного кино.

Во дворе гостиничного комплекса "Виктория" состоится демонстрация нескольких короткометражных фильмов, снятых молодыми режиссерами, после чего присутствующие смогут проголосовать за фильм подняв в воздух фонарик, телефон или другой источник света.

Организаторами фестиваля выступили городские активисты из "Гильдии Экскурсоводов Выборга" и блогеры из городской группы "Интересный Выборг".

Показы в рамках фестиваля запланированы на 30 августа. Правда, в группе ВКонтакте организаторы уточняют, что зависеть состоится или нет демонстрация фильмов будет в первую очередь от погоды. Сбор гостей начинается в 20:45, вход на фестиваль свободный для всех желающих.

Фото, видео: группа ВКонтакте "Интересный Выборг"