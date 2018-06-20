В рамках фестиваля состоятся обучающие тренинги, семинары и рабочие встречи для предпринимателей.

С 3 по 7 апреля в Выборге пройдет ежегодный фестиваль предпринимательства "Территория роста", в рамках которого состоятся обучающие тренинги, семинары и рабочие встречи для предпринимателей.

Кроме того, в целях популяризации предпринимательской деятельности запланирована бизнес-акция "Я - директор". Действующие руководители предприятий на несколько дней уступят студентам выборгских ВУЗов свои рабочие места, предоставив им возможность попробовать свои силы в руководстве рабочим процессом.

Также в программе фестиваля - церемония награждения победителей премии "Человек года - 2019" (по версии некоммерческого партнерства "Совет делового сотрудничества и поддержки предпринимателей").

Организаторами фестиваля предпринимательства "Территория роста" выступают администрация МО "Выборгский район" и НП "Совет делового сотрудничества и поддержки предпринимателей".

Фестиваль предпринимательства "Территория роста" 2019 г.

03.04.2019 г.

10.00 - Официальное открытие фестиваля. Старт бизнес-акции "Я-ДИРЕКТОР".

11.00 - семинар "Продвижение бизнеса в социальных сетях. Бесплатные методы увеличения целевой аудитории. Тренды 2019 года".

Спикер – Пруткевич Наталья Анатольевна, генеральный директор загородного клуба "Пихтовое", индивидуальный предприниматель, креативный директор отдела продаж интернет-школы по он-лайн продвижению бизнеса.

Место проведения: г. Выборг, ул. Подгорная д.17, ЛГУ им. Пушкина, Институт экономической безопасности, аудитория 206.

04.04.2019 г.

13.00 - семинар "Диджитализация собственного бизнеса. Инструменты успешного ведения бизнеса в условиях цифровой экономики".

Спикер - Помысов Дмитрий Евгеньевич, предприниматель с 2005 года, имеет два крупных линейных бизнеса.

15.00 – рабочая встреча представителей правоохранительных органов (Выборгской городской прокуратуры, УМВД России в Выборгском районе, следственного отдела по г. Выборгу) с предпринимательским сообществом Выборгского района.

Место проведения: г. Выборг, ул. Советская, д.12, каб.18, администрация МО "Выборгский район".

05.04.2019 г.

13.00 - подведение итогов бизнес-акции "Я-ДИРЕКТОР".

14.30 - семинар "Повышение личной эффективности в бизнесе"

Спикер- Майкл Бэнг, международный бизнес-тренер, создатель авторских программ в области активных продаж, успешный опыт в предпринимательстве - более 25 лет.

Место проведения: г. Выборг, ул. Подгорная д.17, ЛГУ им. Пушкина, Институт экономической безопасности, аудитория 206.

18.00 - церемония награждения победителей премии "Человек года - 2019" по версии некоммерческого партнерства "Совет делового сотрудничества и поддержки предпринимателей"

Место проведения: г. Выборг, Железнодорожный тупик, д.4, ТРК "КУБУС" , 3-й этаж.

06.04-07.04.2019 г.

10.00-18.00 - тренинги "Основы ораторского мастерства. Искусство убедительных публичных выступлений"

Спикер- Майкл Бэнг, международный бизнес-тренер, создатель авторских программ в области активных продаж, успешный опыт в предпринимательстве - более 25 лет.

Место проведения: г. Выборг, набережная 40-летия ВЛКСМ, д.1, МДЦ "Виктория", 6-й этаж, конференц-зал "Амстердам". На мероприятие обязательна предварительная запись по тел.: 8 (921) 9117104.

Источник: пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО