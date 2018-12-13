В Выборге пройдет Всероссийский Форум молодых педагогов

Форум пройдет в Выборге 20-22 мая 2019 года. Регистрация на него уже открыта.

Всероссийский Форум молодых педагогов пройдет в Выборге 20-22 мая 2019 года. Регистрация на него уже открыта.

Редакция Piter.TV узнала у технического организатора форума Натальи (собеседник отказался назвать фамилию) и у помощника председателя комитета образования Ленинградской области Валерии Стеблецова о том, будут ли на Форуме учителя из Выборга и почему именно этот город выбран местом его проведения:

Да, конечно, учителя из Выборга будут на Форуме и со всех субъектов РФ. А Выборг выбран местом проведения Форума, так как он впереди планеты всей в плане образовательной организации. сказала Наталья

Я думаю, что конечно будут учителя из всех регионов. Выборг выбран не даром. Это совокупность нескольких факторов. Во-первых, это исторический город, где есть что посмотреть и показать. Во-вторых, система образования района хорошо работает, а в третьих - это инфраструктура. Нужны были соответствующие помещения и площадки для проведения, ведь на Форум приедет более 500 участников. поделилась Валерия Ростиславовна

Всероссийский Форум молодых педагогов – это современная площадка, цель которой – формирование единого пространства обмена педагогическим опытом, развитие творческого и интеллектуального потенциала, стимулирование к поиску новых форм обучения, профессиональной реализации молодых педагогов.

На площадке Форума с участием молодых педагогов, экспертов системы образования пройдут обсуждения актуальных вопросов реализации национального проекта "Образование", повышения качества подготовки кадров для системы образования, обеспечения работы социальных лифтов для молодых специалистов.