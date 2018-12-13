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В Выборге пройдет "Российский Азимут 2019"
Вчера, 17:21
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KaterinaKono13

В Выборге пройдет "Российский Азимут 2019"

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Принять участие в состязаниях может любой желающий.

В субботу, 18  мая, на территории  стадиона "Авангард" (ул. Физкультурная, 2) состоится областной этап Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию "Российский Азимут 2019".

Принять участие в состязаниях может любой желающий. Вначале всех ознакомят с основами спортивного ориентирования, которые потом, получив спортивную карту дистанции, можно будет применить на практике.

Регистрация участников начнется с 10.00. Старт - в 11.00.

Первые 200 финишировавших - награждаются  памятными футболками.

Организатором мероприятия выступает федерация спортивного ориентирования г. Выборга и района при  поддержке комитета спорта, культуры и молодежной политики администрации муниципального образования "Выборгский район".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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