В Выборге пройдет "Российский Азимут 2019"

Принять участие в состязаниях может любой желающий.

В субботу, 18 мая, на территории стадиона "Авангард" (ул. Физкультурная, 2) состоится областной этап Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию "Российский Азимут 2019".

Принять участие в состязаниях может любой желающий. Вначале всех ознакомят с основами спортивного ориентирования, которые потом, получив спортивную карту дистанции, можно будет применить на практике.

Регистрация участников начнется с 10.00. Старт - в 11.00.

Первые 200 финишировавших - награждаются памятными футболками.

Организатором мероприятия выступает федерация спортивного ориентирования г. Выборга и района при поддержке комитета спорта, культуры и молодежной политики администрации муниципального образования "Выборгский район".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО