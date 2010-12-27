В Выборге пройдет Кубок Губернатора Ленобласти по автомобильному спорту - ралли "Выборг - 2019"

Сервисный парк спортивных машин разместится на Рыночной площади, где традиционно пройдут старт и финиш автогонок.

10 августа в Выборге состоится Кубок Губернатора Ленинградской области по автомобильному спорту - ралли "Выборг - 2019".

Сервисный парк спортивных машин разместится на Рыночной площади, где традиционно пройдут старт и финиш автогонок.

Торжественное открытие соревнований начнется в 9.15, первый старт - в 9.30.

Участникам ралли предстоит преодолеть трассу, которая разделена на две секции общей протяженностью 178,7 км, из которых 80,5 – дистанция скоростных участков (покрытие – гравий, грунт).

Отметим, в этом году ралли "Выборг" является 12 этапом Кубка России и 6 этапом LADA Rally Cup.

Организаторы соревнований – региональная общественная организация "Спортивная федерация автомобильного спорта Ленинградской области", комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области при поддержке администрации МО "Выборгский район" и ОО "Фаворит-Выборг".

Программа:

9.15 - торжественное открытие соревнования,

9.30 - старт ралли,

17.20 - финиш,

18.30 - экспресс- награждение.

Подробнее: http://afspb.org.ru/2019/ralli-vyborg-2019.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО