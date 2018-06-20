В Выборге произошло ДТП с участием кроссовера Nissan и рейсового автобуса №12

ДТП произошло на пересечении набережной 40-летия ВЛКСМ и Пионерской улицы. Пассажирам автобуса пришлось покинуть салон.

Сегодня, 11 апреля, кроссовер Nissan столкнулся с рейсовым автобусом №12 в Выборге. ДТП произошло на пересечении набережной 40-летия ВЛКСМ и Пионерской улицы. Пассажирам автобуса пришлось покинуть салон.

Известно, что иномарка не уступила дорогу отъезжающему от остановки автобусу и притерлась к нему правым крылом. Пассажиры автобуса покинули салон и стали дожидаться следующего рейса. В аварии никто не пострадал. К 09:00 сотрудники ДПС еще не приехали на место ДТП.

Отметим, что хоть машины и столкнулись в оживленной части города, заторов на дороге это не вызвало.