В Выборге проходит подготовка к Балу Победы

В памятную дату 9 мая пары Выборга сольются в танце под музыку минувших военных лет на площади Выборгских полков.

В праздник Девятого мая на площади Выборгских полков будет проведен ежегодный Бал Победы. В эту знаменательную дату пары сольются в танце под музыку минувших военных лет. Информация об этом появилась на сайте районной администрации.

Организаторы акции отмечают, что все желающие могут посетить бесплатные мастер-классы 20, 27 апреля и 4 мая в 13.00 в клубе "Балтика" (сменная обувь - обязательна) или присоединиться к танцующим непосредственно в День Победы на площади Выборгских полков. Напомним, Бал Победы - проект АНО "Центр развития культурных программ Фаворит Выборг" в рамках программы "Выборгского Бального Общества".

Чтобы узнать более детальную информацию, касающуюся проведения бала, необходимо позвонить по следующему номеру: 8 (952) 203-47-64.

Участие в мероприятии бесплатное, приглашены все желающие.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО