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У дома-музея Ленина в Выборге появится новое здание

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Новый дом соответствует стандарту муниципального краеведческого музея.

В Выборге построят новое здание Дома-музея Ленина. Оно появится на Рубежной улице, 14. Леноблгосэкспертиза выдала положительное заключение в конце 2021 года.

Проектировало здание архитектурное бюро "Студия 44". Ее специалисты также занимаются разработкой проекта квартала "Сета Солберга". 

Наш новый дом полностью соответствует стандарту муниципального краеведческого музея, которое в настоящее время обсуждает с музейным сообществом Министерство культуры РФ. В нем будет хорошо и посетителям музея и тем, кто там будет работать.

сообщили в музее.

В здании будут хранить музейные фонды, обустроят выставочное пространство и музейную библиотеку. 

Видео: ВКонтакте / Дом-музей Ленина в Выборге

Теги: дом-музей ленина
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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