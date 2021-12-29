У дома-музея Ленина в Выборге появится новое здание

Новый дом соответствует стандарту муниципального краеведческого музея.

В Выборге построят новое здание Дома-музея Ленина. Оно появится на Рубежной улице, 14. Леноблгосэкспертиза выдала положительное заключение в конце 2021 года.

Проектировало здание архитектурное бюро "Студия 44". Ее специалисты также занимаются разработкой проекта квартала "Сета Солберга".

Наш новый дом полностью соответствует стандарту муниципального краеведческого музея, которое в настоящее время обсуждает с музейным сообществом Министерство культуры РФ. В нем будет хорошо и посетителям музея и тем, кто там будет работать. сообщили в музее.

В здании будут хранить музейные фонды, обустроят выставочное пространство и музейную библиотеку.

Видео: ВКонтакте / Дом-музей Ленина в Выборге