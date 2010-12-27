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Новости Выборг
В Выборге подвели итоги Единого дня трудоустройства
Вчера, 9:48
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KaterinaKono13
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В Выборге подвели итоги Единого дня трудоустройства

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Участниками акции стали 350 человек, из которых предложения по работе получили 180.

В субботу, 20 октября, на территории всего 47 региона прошел Единый день трудоустройства. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Участниками акции стали 350 человек, из которых предложения по работе получили 180. Также отметим, в Выборгском районе с начала 2018 года на биржу труда обратились более 2000 человек, из них трудоустроено – 1717.

Единый день трудоустройства проходит в Ленинградской области третий год подряд. Цель мероприятия – представить жителям региона многообразие актуальных вакансий, проконсультировать работников и организации по правовым вопросам трудоустройства, охраны труда, а также изучить состояние рынка труда в области. 

На бирже в свободном доступе были представлены тренинги, мастер-классы по составлению правильного резюме, а также рекомендации от будущих работодателей относительно профессионального обучения и повышения квалификации. 

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг , единый день трудоустройства , новости выборга , новости ленобласти
Категории: Выборг

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