В Выборге подвели итоги Единого дня трудоустройства

Участниками акции стали 350 человек, из которых предложения по работе получили 180.

В субботу, 20 октября, на территории всего 47 региона прошел Единый день трудоустройства. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Участниками акции стали 350 человек, из которых предложения по работе получили 180. Также отметим, в Выборгском районе с начала 2018 года на биржу труда обратились более 2000 человек, из них трудоустроено – 1717.

Единый день трудоустройства проходит в Ленинградской области третий год подряд. Цель мероприятия – представить жителям региона многообразие актуальных вакансий, проконсультировать работников и организации по правовым вопросам трудоустройства, охраны труда, а также изучить состояние рынка труда в области.

На бирже в свободном доступе были представлены тренинги, мастер-классы по составлению правильного резюме, а также рекомендации от будущих работодателей относительно профессионального обучения и повышения квалификации.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО