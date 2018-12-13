В Выборге отметили 100-летие Профсоюза АПК России

В мероприятии также прияли участие руководители сельхозпредприятий Выборгского района.

Прошло торжественное собрание представителей территориальной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса Выборгского района, посвященное 100-летию со дня образования Профсоюза АПК Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В мероприятии также прияли участие руководители сельхозпредприятий Выборгского района.

Выборгский район – самый большой в Ленинградской области по занимаемой земельной площади. По объему реализации сельскохозяйственной продукции находится на втором месте среди муниципальных образований области. В 2018 году сельхозпродукции было реализовано на 11 млрд. рублей (5 % больше предыдущего года), что составляет 10% в объеме реализации всего региона, - отметила она. - В агропромышленный комплекс Выборгского района входят 32 сельскохозяйственных предприятия, 91 крестьянско-фермерское хозяйство, 37 тысяч личных подсобных хозяйств. руководитель АПК районной администрации Надежда Литвиненко

Приветствуя собравшихся, председатель Выборгского теркома профсоюза АПК Галина Нестерова отметила, что организация является одной из лучших в Ленинградской области и включает 63% от всех работников сельхозпредприятий района. Действует трехстороннее соглашение между отделом аграрной политики администрации, советом директоров сельхозпредприятий района и отраслевым профсоюзом. Также заключены коллективные договоры с работодателями, предусматривающие различные социальные льготы. Особое внимание уделяется охране труда, здоровью трудящихся.

В рамках мероприятия были вручены юбилейные знаки "100 лет Профсоюзу работников АПК РФ".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО