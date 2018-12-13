В Выборге открыли бесплатный спортивный зал для детей из многодетных семей

В Выборге открыли бесплатный спортивный зал ребят из многодетных, социальных и малообеспеченных семей.
В Выборгском благотворительном фонде "Дикон" открылся бесплатный спортивный зал для подростков и молодежи. В него приглашают ребят из многодетных, социальных и малообеспеченных семей, у которых нет возможности ходить в платный зал. Занятия проводятся под контролем инструкторов.
На сегодняшний день у нас работает один инструктор. Он профессиональный боксер и фитнес тренер. Мы берем только грамотных людей, которые готовы преподавать для ребят из многодетных, социальных и малообеспеченных семей. Они работают 2-3 часа в день.
рассказала Piter.TV директор Выборгского благотворительного фонда "Дикони" Виктория Шутова
В зале есть все необходимое для занятий спортом и борьбой:
В нем есть беговые дорожки, шведская стенка, боксерская груша, тренажеры на различные группы мышц и татами.
продолжила она
Зал находится в Выборгском благотворительном фонде "Дикони" на улице Кривоносова д.15.
Все тренажеры нам купили люди, работающие в офисном центре "Виктори"". Они сами связались с нами, сначала они организовали выезд детей в "Тапиол". Во время этого мы рассказали им о своих планах с залом и они проявили инициативу его обустроить, сейчас планируют сделать у нас еще компьютерный класс.
подытожила Виктория
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