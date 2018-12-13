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В Выборге открыли бесплатный спортивный зал для детей из многодетных семей
Сегодня, 16:42
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KaterinaKono13

В Выборге открыли бесплатный спортивный зал для детей из многодетных семей

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В зале имеется все необходимое для занятий спортом и борьбой.

В Выборге открыли бесплатный спортивный зал ребят из многодетных, социальных и малообеспеченных семей.

В Выборгском благотворительном фонде "Дикон" открылся бесплатный спортивный зал для подростков и молодежи. В него приглашают ребят из многодетных, социальных и малообеспеченных семей, у которых нет возможности ходить в платный зал. Занятия проводятся под контролем инструкторов.

На сегодняшний день у нас работает один инструктор. Он профессиональный боксер  и фитнес тренер. Мы берем только грамотных людей, которые готовы преподавать для ребят из многодетных, социальных и малообеспеченных семей. Они работают 2-3 часа в день.

рассказала Piter.TV директор Выборгского благотворительного фонда "Дикони" Виктория Шутова

В зале есть все необходимое для занятий спортом и борьбой:

В нем есть беговые дорожки, шведская стенка, боксерская груша, тренажеры на различные группы мышц и татами.

 продолжила она

Зал находится в Выборгском благотворительном фонде "Дикони" на улице Кривоносова д.15. 

Все тренажеры нам купили люди, работающие в офисном центре "Виктори"". Они сами связались с нами, сначала они организовали выезд детей  в "Тапиол". Во время этого мы рассказали им о своих планах с залом и они проявили инициативу его обустроить, сейчас планируют сделать у нас еще компьютерный класс.

подытожила Виктория

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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