В Выборге организуют дополнительные реабилитационные занятия для детей-инвалидов

По итогам приема главы администрации Выборгского района Геннадия Орлова: в Выборге будут организованы дополнительные реабилитационные занятия для детей-инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
В феврале на прием к главе администрации Выборгского района Геннадию Орлову с просьбой оказать содействие детям, нуждающимся в реабилитации, обратилась жительница Выборга.
По итогам поступившего обращения, в связи с тем, что полномочия по здравоохранению и соцзащите находятся в ведении региона, запрос о возможностях создания дополнительных реабилитационных возможностей для детей-инвалидов был направлен в правительство Ленинградской области.
Правительством Ленобласти инициатива была поддержана.
В настоящее время урегулированы организационные вопросы.
По поручению главы администрации Выборгского района Геннадия Орлова, после приема, мы обратились в областной комитет физической культуры и спорта Ленинградской области и нашли полное понимание и поддержку.
Заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области Николай Шишкин
В настоящий момент внесены изменения в штатной структуре государственного областного учреждения: добавлена штатная единица. Заключен договор с Санкт-Петербургским государственным университетом физической культуры и здоровья по профподготовке преподавателя. Выборгский специалист в сентябре пройдет профессиональную переподготовку. На базе бассейна, который находится на въезде в Выборг со стороны Санкт-Петербурга планируется открыть дополнительные занятия для реабилитации детей инвалидов.
Заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области Николай Шишкин
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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