В Выборге организуют дополнительные реабилитационные занятия для детей-инвалидов

По итогам приема главы администрации Выборгского района Геннадия Орлова: в Выборге будут организованы дополнительные реабилитационные занятия для детей-инвалидов.

По итогам приема главы администрации Выборгского района Геннадия Орлова: в Выборге будут организованы дополнительные реабилитационные занятия для детей-инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В феврале на прием к главе администрации Выборгского района Геннадию Орлову с просьбой оказать содействие детям, нуждающимся в реабилитации, обратилась жительница Выборга.

По итогам поступившего обращения, в связи с тем, что полномочия по здравоохранению и соцзащите находятся в ведении региона, запрос о возможностях создания дополнительных реабилитационных возможностей для детей-инвалидов был направлен в правительство Ленинградской области.

Правительством Ленобласти инициатива была поддержана.

В настоящее время урегулированы организационные вопросы.

По поручению главы администрации Выборгского района Геннадия Орлова, после приема, мы обратились в областной комитет физической культуры и спорта Ленинградской области и нашли полное понимание и поддержку. Заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области Николай Шишкин

В настоящий момент внесены изменения в штатной структуре государственного областного учреждения: добавлена штатная единица. Заключен договор с Санкт-Петербургским государственным университетом физической культуры и здоровья по профподготовке преподавателя. Выборгский специалист в сентябре пройдет профессиональную переподготовку. На базе бассейна, который находится на въезде в Выборг со стороны Санкт-Петербурга планируется открыть дополнительные занятия для реабилитации детей инвалидов. Заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области Николай Шишкин

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО