В Выборге обсудили вопросы по обеспечению антитеррористической безопасности

Вел совещание управляющий делами районной администрации, руководитель аппарата антитеррористической комиссии Андрей Голобородько.

Накануне в районной администрации прошло плановое заседание антитеррористической комиссии муниципального образования "Выборгский район". Вел совещание управляющий делами районной администрации, руководитель аппарата антитеррористической комиссии Андрей Голобородько.

Информацию о работе с общественными и неправительственными организациями по профилактике терроризма и экстремизма на территории Выборгского района представил председатель комитета по внутренней политике и международным связям районной администрации Марк Карвелис.

Он отметил, что работа администрации в 2018 году строилась на основе тесного взаимодействии с национально-культурными объединениями, религиозными и общественными организациями, действующими на территории Выборгского района В частности, оказывалась информационная и консультативная поддержка, помощь в организации различных спортивных и культурных мероприятий и др.

Также Марк Карвелис рассказал о сотрудничестве с Домом дружбы Ленинградской области, в том числе участии в научно-практических форумах, семинарах, круглых столах.

Показателем работы по профилактике терроризма и экстремизма можно считать отсутствие в 2018 году зарегистрированных конфликтов. Марк Карвелис, председатель комитета по внутренней политике и международным связям районной администрации

Начальник юридического отдела КУМИГ районной администрации Евгения Мокрецова сообщила, что Комитетом ежегодно проводятся мероприятия антитеррористической защищенности объектов, потенциально опасных для жизни и здоровья населения, а именно, заброшенных зданий и сооружений.

Объекты обесточены, отключены коммунальные сети. Принимаются меры по ограничению доступа посторонних: заблокированы окна и двери первых этажей, частично установлены ограждения по периметру объектов. Ведется и обновляется реестр аварийных домов с указанием срока сноса. Евгения Мокрецова, начальник юридического отдела КУМИГ районной администрации

Так, в 2018 году в Выборге было снесено 10 объектов. В этом году планируется снос еще 28.

Начальник УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области, полковник полиции Эдвардас Вашкис доложил о миграционной ситуации в районе и работе по противодействию нелегальной миграции.

Участники заседания также обсудили антитеррористическую защищенность объектов массового пребывания людей.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО