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В Выборге обсудили вопросы по обеспечению антитеррористической безопасности
Сегодня, 13:29
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KaterinaKono13

В Выборге обсудили вопросы по обеспечению антитеррористической безопасности

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Вел совещание управляющий делами районной администрации, руководитель аппарата антитеррористической комиссии Андрей Голобородько.

Накануне в районной администрации прошло плановое заседание антитеррористической комиссии муниципального образования "Выборгский район". Вел совещание управляющий делами районной администрации, руководитель аппарата антитеррористической комиссии Андрей Голобородько.

Информацию о работе с общественными и неправительственными организациями по профилактике терроризма и экстремизма на территории Выборгского района представил председатель комитета по внутренней политике и международным связям районной администрации Марк Карвелис.

Он отметил, что работа администрации в 2018 году строилась на основе тесного взаимодействии с национально-культурными объединениями, религиозными и общественными организациями, действующими на территории Выборгского района В частности, оказывалась информационная и консультативная поддержка, помощь в организации различных спортивных и культурных мероприятий и др.

Также Марк Карвелис рассказал о сотрудничестве с  Домом дружбы Ленинградской области, в том числе  участии в научно-практических форумах, семинарах, круглых столах.

Показателем работы по профилактике терроризма и экстремизма можно считать отсутствие в 2018 году зарегистрированных конфликтов.

Марк Карвелис, председатель комитета по внутренней политике и международным связям районной администрации

Начальник юридического отдела КУМИГ районной администрации Евгения Мокрецова сообщила, что Комитетом ежегодно проводятся мероприятия антитеррористической защищенности объектов, потенциально опасных  для жизни  и здоровья населения, а именно, заброшенных зданий и сооружений.

Объекты обесточены, отключены коммунальные сети. Принимаются меры по ограничению доступа посторонних: заблокированы окна и двери первых этажей, частично установлены ограждения по периметру объектов. Ведется и обновляется реестр аварийных домов с указанием срока сноса.

Евгения Мокрецова, начальник юридического отдела КУМИГ районной администрации

Так, в 2018 году в Выборге было снесено 10 объектов. В этом году планируется снос еще 28.

Начальник УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области, полковник полиции Эдвардас Вашкис  доложил о миграционной ситуации в районе и работе по противодействию нелегальной миграции.

Участники заседания также обсудили антитеррористическую защищенность объектов  массового пребывания людей.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг,

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