В Выборге обсудили вопросы безопасности в период новогодних праздников

В Выборге прошло заседание комиссии по ГО и ЧС. В нем приняли участие представители администрации Выборгского района, главы поселений, сотрудники МВД и Пограничного управления.

Это было последнее заседание комиссии в 2019 году, впрочем, мероприятие проходило в серьезной атмосфере. В частности, специалисты обсудили усиленный режим работы на границе в праздничные дни. Другой темой стала работа с выборжанами, находящимися под домашним арестом: сегодня это 478 человек.

В заключение специалисты обсудили план работы на новогодней неделе и меры по обеспечению безопасности простых выборжан и туристов на каникулах.

Видео: Piter.TV