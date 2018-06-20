В Выборге обсудили реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения и канализования

На совещании с руководством ГУП "Леноблводоканал" приняли участие главы администраций городских и сельских поселений Выборгского района, а также представители районной администрации.

В минувшую среду, 27 марта, в Выборге прошла встреча с руководством ГУП "Леноблводоканал". Участниками совещания стали главы администраций городских и сельских поселений Выборгского района, а также представители районной администрации.

На совещании были освещены темы реконструкции, обновления и модернизации объектов водоснабжения и канализования.

В каждом из поселений одинаковые проблемы: качество воды и качество стоков. Сергей Морозов, руководитель ГУП "Леноблводоканал"

Отметим, в планах регионального оператора в этом году установить на существующие скважины готовые блочно-модульные станции очистки воды (порядка 40 единиц), не требующие проектирования и строительства, что позволяет быстрее выполнять работы. Этот опыт планируется применить также и в Выборгском районе.

На совещании также рассматривались нужды тех населенных пунктов, которым в настоящее время необходимо проведение мероприятий по улучшению качества воды.

Главы администраций Выборгского района попросили предоставить производственную программу Леноблводоканала на ближайший год, а также лабораторные исследования качества питьевой воды по ряду населенных пунктов . Руководством Леноблводоканала отмечено, что информация будет выслана по поселениям в течение недели.

Кроме того, в тот же деть руководитель ГУП "Леноблводоканал" Сергей Морозов провел совещание с управлением областного филиала в Выборгском районе. В рамках рабочей поездки он рассмотрел ряд производственных вопросов.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО