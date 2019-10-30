В Выборге начали устанавливать новые опоры освещения

Фонарные столбы заменят на трех участках города.

В Выборге по нескольким адресам начались работы по установке опор освещения. Новые бетонные столбы появятся на Ленинградском шоссе у дома 29, на Приморской, 27, а также в Кировском поселке на улице Полевой у пятого дома. Установкой фонарных столбов занимается компания "Приоритет-Мониторинг".

Работы будут проходить на улицах Леншоссе 29, здесь будет проведена работа по замене поврежденной опоры освещения. по адресу улица приморская 27-а по заявке жителей будут установлены новые опоры освещения, а так же новые опоры будут установлены по адресу улица Полевая в Кировском поселке.

Олег Кобец, начальник участка наружных электрических сетей ООО "Приоритет-Мониторинг"

Видео: Piter.tv