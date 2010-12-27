В Выборге на выставке "Сокровища земли карельской" покажут коллекцию археологических предметов Хll - XIV веков

Выставка откроется в рамках международной акции "Ночь Музеев" 19 мая.

В Выборге 19 мая откроется выставка "Сокровища земли карельской", где представлена история Карельского перешейка до основания Выборгского замка.

На выставке Выборгского объединенного музея-заповедника "Сокровища земли карельской" местным жителям и гостям города предлагают взглянуть на историю заселения Карельского перешейка до основания Выборгского замка в 1293 году.

На экспозиции будет представлена уникальная коллекция археологических предметов из фондов музея-заповедника, которые включают в себя находки широчайшего временного периода: от каменного века до периода расцвета материальной культуры древних карел в XII – XIV вв.

Также на выставке можно посмотреть карельские древности (украшения, предметы вооружения и орудия труда), клады серебряных предметов, свидетельствующие о высоком уровне развития денежного обращения и торговли у древних карел в эпоху раннего средневековья.

Презентация выставки состоится в рамках международной акции "Ночь Музеев" 19 мая в главном корпусе Выборгского замка. Открытие экспозиции состоится в 20:00.

Фото: ВКонтакте / Выборгский замок