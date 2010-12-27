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В Выборге на выставке "Сокровища земли карельской" покажут коллекцию археологических предметов Хll - XIV веков
Сегодня, 19:04
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ProkVad
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В Выборге на выставке "Сокровища земли карельской" покажут коллекцию археологических предметов Хll - XIV веков

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Выставка откроется в рамках международной акции "Ночь Музеев" 19 мая.

В Выборге 19 мая откроется выставка "Сокровища земли карельской", где представлена история Карельского перешейка до основания Выборгского замка. 

На выставке Выборгского объединенного музея-заповедника "Сокровища земли карельской" местным жителям и гостям города предлагают взглянуть на историю заселения Карельского перешейка до основания Выборгского замка в 1293 году.

На экспозиции будет представлена уникальная коллекция археологических предметов из фондов музея-заповедника, которые включают в себя находки широчайшего временного периода: от каменного века до периода расцвета материальной культуры древних карел в XII – XIV вв. 

Также на выставке можно посмотреть карельские древности (украшения, предметы вооружения и орудия труда), клады серебряных предметов, свидетельствующие о высоком уровне развития денежного обращения и торговли у древних карел в эпоху раннего средневековья.

Презентация выставки состоится в рамках международной акции "Ночь Музеев" 19 мая в главном корпусе Выборгского замка. Открытие экспозиции состоится в 20:00.

Фото: ВКонтакте / Выборгский замок

Теги: выборг , выставка , ленобласть , ночь музеев , спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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