Изменение маршрута автобуса №ВО-ПС в "Ночь музеев" из-за разводки мостов

Его изменят 18 мая с 1:10 до 4:55.

В ночь с 17 на 18 мая с 01:10 до 04:55 в связи с разводкой Дворцового и Биржевого мостов временно изменится трасса движения автобуса №ВО-ПС. Об этом сообщили в телеграм-канале "Транспорт Петербурга".

Автобус будет следовать по действующему маршруту до Кронверкской набережной, после чего проедет по проспекту Добролюбова, Ждановской набережной, Ждановской улице, снова выйдет на Ждановскую набережную, затем по Ремесленной улице, мосту Бетанкура, улице Одоевского, Уральской улице, 9-й линии Васильевского острова, Малому проспекту В.О., набережной Макарова и Биржевой площади, после чего продолжит движение по обычному маршруту.

Ранее Piter.TV сообщал, что школе № 340 в Невском районе присвоили имя Ольги Берггольц.

Фото: Telegram-канал "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок"