В Выборге на Радоницу введут дополнительные рейсы автобусов

На Радоницу увеличивается пассажиропоток к местам погребения. В эти дни принято посещать могилы умерших родственников, чтобы почтить их память.

На Радоницу увеличивается пассажиропоток к местам погребения. В эти дни принято посещать могилы умерших родственников, чтобы почтить их память. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Администрация Выборгского района напоминает, что в Выборге введены дополнительные рейсы автобусов на 7 мая.

Маршрут № 8а: ул. Спичечная - Ленинградское шоссе - Вокзал - Кангас (кладбище):

- от ул. Спичечной: 08.00.; 09.10.;10.20.; 11.30.; 12.40.; 13.50.; 15.00.

Маршрут № 127-а (дополнительный): Вокзал — Ленинградское шоссе — ул. Спичечная — п. Черкасово (кладбище):

- от вокзала: 08. 45.; 09.50.; 11.25.; 12. 50.

- от ул. Спичечная: 08.55.; 10.00.;11.35.; 13. 00.

- от п. Черкасово: 09.20.; 10.25.; 12. 15.; 13. 35.

(обратно по Ленинградскому шоссе- без заезда на ул. Спичечная).

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО