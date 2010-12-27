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В Выборге изменилось расписание автобуса № 11
Сегодня, 17:05
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Butenko

В Выборге изменилось расписание автобуса № 11

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Время отправления изменено по просьбам граждан.

В Выборге с начала августа изменилось расписание одного из популярных автобусных маршрутов. По просьбам выборжан, скорректировано время отправления маршрута № 11 по направлению "Выборг - Сады". Об этом с каналом Piter.TV поделились сотрудники администрации Выборгского района.

С 12 августа в расписание внесены изменения. Отправление от п. Сады -  в 8.15 (вместо 8.25), от остановки АЗС "Несте" - в 8.30 (вместо 8.40).

пресс-служба администрации Выборгского района

В муниципалитете отметили, что изменения внесены по многочисленным просьбам граждан. Местных жителей просят ориентироваться на новое расписание при планировании дня.

Фото: Pixabay.com

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Категории: Выборг,

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