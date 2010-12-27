В Выборге директор ТСЖ украл два миллиона из коммунальных платежей

Мужчина придумал схему по отмыванию "коммунальных" денег, но она не сработала

19 октября задержали директора ТСЖ в Выборге. Мужчину подозревают в том, что он заключив договоры на управление жилыми домами, похитил более 2 млн рублей из коммунальных платежей.

ГУ МВД сообщает, что похищенные мужчиной средства, предназначались для оплат горячей воды и теплоэнергии.

По верси следствия 64-летний мужчина хотел отвести от себя подозрения, инициировав расторжение договоров на управление домами и своей организации. После содеяного мужчина передал управление этими же домами подконтрольной ему фирме. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.