В Выборге будет проведет ямочный ремонт до 31 мая

Проливку швов битумом выполнят на Ленинградском шоссе, бульваре Кутузова, ул. Кривоносова и ул. Батарейной.

В рамках муниципального контракта на выполнение работ по содержанию и механизированной уборке автомобильных дорог, ООО "РАСЭМ" в срок до 31 мая планируется провести ямочный ремонт на ул. Б. Прорубная, ул. Последняя, ул. Сухова, ул. Некрасова, а также устранить ямы на межквартальных проездах вблизи домов по Ленинградскому шоссе, 41-43, 45 а, 45б, 47. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Проливку швов битумом выполнят на Ленинградском шоссе, бульваре Кутузова, ул. Кривоносова и ул. Батарейной.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Фото: Алена Головач