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В Веселом поселке петербуржец выстрелил другу в голову из подводного ружья
Сегодня, 10:50
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lesjasap
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В Веселом поселке петербуржец выстрелил другу в голову из подводного ружья

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Полиция заинтересовалась отношениями между пострадавшим и злоумышлнником.

В Невском районе Петербурга застолье закончилось для петербуржцев госпитализацией гостя и разбирательством с представителями закона. Вечером 17 июля в Александровскую больницу поступил пациент с ранением головы. Медики установили, что травму пострадавший получил из ружья для подводной охоты. В него выстрелил друг. Об этом сообщает "Мойка78".

Конфликт между приятелями произошел в квартире по улице Подвойского, 50 корпус 1. В результате один из хозяев дома решил воспользоваться оружием. Он попал из ружья прямо в голову жертве. Мужчину пришлось экстренно госпитализировать. Сейчас состояние 25-летнего местного жителя оценивается как тяжелое.

К ситуации подключились правоохранительные органы. Орудие преступление изъято. Оперативники начали проверку обстоятельств дела.

Фото: Piter.tv

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Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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