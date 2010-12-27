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В Василеостровском районе задержали грабителя ноутбуков в университетском общежитии
Сегодня, 14:38
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alexandra08
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В Василеостровском районе задержали грабителя ноутбуков в университетском общежитии

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Молодой человек проникал в комнаты студентов и успел украсть 5 ноутбуков.

Вчера, 27 марта, рано утром сотрудники нацгвардии Василеостровского района задержали молодого человека, воровавшего ноутбуки у студентов. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны войск национальной гвардии  по Петербургу и Ленобласти.

Около пяти часов утра сотрудники нацгвардии получили сигнал: в общежитии на улице Кораблестроителей, 20  у жителей воруют личные вещи.  По словам обратившихся, молодой человек проникал в комнаты студентов. Злоумышленником оказался 22-летний гражданин. Всего он успел украсть 5 ноутбуков. После преступления грабителя задержали и доставили в отделение. 

Против 22-летнего похитителя техники возбудили дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса -  кража. Оказалось, что ранее молодого человека уже обвиняли в присвоении чужих вещей, и в настоящее время он даже находился под подпиской о невыезде.  

Теги: кража , кража ноутбуков , национальная гвардия , студент украл
Категории: Новости СПб

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