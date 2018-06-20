В Удельном парке женщина выстрелила из пистолета в школьника

Конфликт произошел из-за стычки собак во время прогулки.

В полицию Приморского района обратился отец 15-летнего подростка с заявлением о стрельбе в его сына. Об этом сообщает "78".

Известно, что в ночь на 5 апреля во время прогулки с собакой в Удельном парке у школьника произошёл конфликт с неизвестной женщиной из-за стычки собак. После этого подросток отвел питомца в сторону и думал, что закончил разговор, агреесорша начала выкрикивать в его адрес угрозы. Женщина грозилась убить школьника, когда увидит его в следующий раз. Чтобы не быть голословной она вытащила из куртки пистолет и выстрелила в сторону школьника. Пуля не задела школьника, но хозяйка оружия пообещала, что в следующий раз не промахнется.Подросток воспринял угрозу реально и рассказал о произошедшем отцу.

Личность стрелявшей удалось установить. Ей оказалась 47-летняя петербурженка, которая имеет разрешение на огнестрельное оружие ограниченного поражения МР-79 9ТМ. Полиция проводит проверку, ранее женщина не была судима и к ответственности не привлекалась.