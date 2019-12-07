В Тюмени из-за хлопка газа в жилом доме погиб человек

Обстоятельства ЧП выясняются

В субботу, 7 декабря, в четырехэтажэном жилом доме в Тюмени произошел хлопок газа. В результате один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили пресс-службе МЧС РФ.

Известно, что сообщение о возгорании в квартире на первом этаже четырехэтажного дома поступило в 15:40. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание в 16.03. Из-за взрыва газовоздушной смеси погиб газовщик, его коллега и двое жильцов были госпитализированы.

Обстоятельства ЧП выясняются. В данный момент жильцам дома ничего не угрожает.

Видео: YouTube / Следственный Комитет РФ