В Турции скончался россиянин, за которым после ДТП 10 лет ухаживала местная жительница

В больнице Турции в курортном городе Анталья скончался молодой человек, который после аварии в 2008 году потерял память и был парализован. Усыновившая и ухажившая за ним все эти годы местная жительница Гюльсум Кабадайы считала по некоторым признакам, что он россиянин.

Мустафа Оз Умут — так называла его приемная мать, она рассказала местным СМИ, что в последние дни ее приемный сын находился в реанимации, медики поставили ему диагноз "полиорганная недостаточность".

Умута (что на русский переводится как "надежда") подключили к аппарату искусственного дыхания, а в связи с почечной недостаточностью молодому человеку был проведен диализ. Однако усилия медиков оказались напрасны: утром 23 января он скончался, сообщают РИА Новости со ссылкой на турецкое издание Anadolu.

Она увидела его в больнице, где навещала знакомого, и не смогла остаться равнодушной к его судьбе. Сама женщина жила скромно и не имела особых доходов, однако она усыновила абсолютно беспомощного молодого человека и стала ухаживать за ним. Журналистам она рассказывала, что юноша по-особому реагировал на русский язык. Поэтому она предполагала, что приемный сын может быть гражданином России.

Однако точно установить его личность так и не удалось, и несмотря на то, что после резонанса в российских СМИ несколько женщин из России утверждали, что Умут – это их пропавший сын. Однако он до последнего дня оставался в приемной турецкой семье.

Фото: Вести.ру