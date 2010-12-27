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В Тосно вооруженные грабители угнали у предпринимателя фуру с арматурой
Сегодня, 10:02
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lesjasap
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В Тосно вооруженные грабители угнали у предпринимателя фуру с арматурой

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В Тосненском районе преступники с автоматом похитили фуру с грузом на три миллиона рублей.

В Тосненском районе Ленинградской области трое неизвестных грабителей похитили фуру с арматурой. Ущерб от действий разбойников составил 3,1 миллиона рублей. 
 
Нападение на автомобиль “Рено Премиум” совершено около восьми часов вечера 7 ноября. Преступники захватили фуру с прицепом в одном километре от проселочной дороги, ведущей от поселка Радофинниково. Сообщается, что машина, в которой находилось 11 тонн груза стояла у обочины.
 
Трое злоумышленников подошли к кабине и угрожая автоматом водителю, который также является частным предпринимателем, заставили мужчину выйти из автомобиля, после чего забрались в фуру и уехали с  ее содержимым в неизвестном направлении. 
 
По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте происшествия следы преступников, а также планшет и сумку. 
Теги: ограбление , тосно
Категории: Новости СПб

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