В Тосно вооруженные грабители угнали у предпринимателя фуру с арматурой

В Тосненском районе преступники с автоматом похитили фуру с грузом на три миллиона рублей.

В Тосненском районе Ленинградской области трое неизвестных грабителей похитили фуру с арматурой. Ущерб от действий разбойников составил 3,1 миллиона рублей.

Нападение на автомобиль “Рено Премиум” совершено около восьми часов вечера 7 ноября. Преступники захватили фуру с прицепом в одном километре от проселочной дороги, ведущей от поселка Радофинниково. Сообщается, что машина, в которой находилось 11 тонн груза стояла у обочины.

Трое злоумышленников подошли к кабине и угрожая автоматом водителю, который также является частным предпринимателем, заставили мужчину выйти из автомобиля, после чего забрались в фуру и уехали с ее содержимым в неизвестном направлении.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте происшествия следы преступников, а также планшет и сумку.