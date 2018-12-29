В Тосно при пожаре в жилом доме пострадал пенсионер

В среду, в Ленинградской области, в городе Тосно пожарные службы тушили жилое помещение, состоящие из 3 квартир. Об этом сообщает сетевое издание "Online47".

Именно обгоревшая стена у печной трубы в одной из квартир едва не стала причиной гибели пожилого жильца: к моменту приезда АЦ 86 пожарно-спасательной части площадь обгоревшей стены составляла 2 кв.метра, причем стена была межкомнатная.

Как отмечают в ГУ МЧС РФ по Ленинградской области, большинство пожаров в квартирах происходит из-за несоблюдения жильцами требований пожарной безопасности в быту.