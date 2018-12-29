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В Тосно при пожаре в жилом доме пострадал пенсионер
Сегодня, 14:00
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KaterinaKono13

В Тосно при пожаре в жилом доме пострадал пенсионер

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Мужчину спасли пожарные.

В среду, в Ленинградской области, в городе Тосно пожарные службы тушили жилое помещение, состоящие из 3 квартир. Об этом сообщает сетевое издание "Online47". 

Именно обгоревшая стена у печной трубы в одной из квартир едва не стала причиной гибели пожилого жильца: к моменту приезда АЦ 86 пожарно-спасательной части площадь обгоревшей стены составляла 2 кв.метра, причем стена была межкомнатная.

Как отмечают в ГУ МЧС РФ по Ленинградской области, большинство пожаров в квартирах происходит из-за несоблюдения жильцами требований пожарной безопасности в быту.

Мужчину спасли пожарные.

Источник: сетевое издание "Online47"

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг,

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