В Тосно осудили мужчину за истязания троих детей

Во вторник, 31 января, жителя Тосно осудили за преступления в отношении собственных детей. Об этом рассказали в телеграм-канале СК России по области.

С 24 сентября 2021 года мужчина систематически избивал малолетних 9-ти, 8-ми и 7-летнего возраста и совершал другие насильственные действия над ними. Его также признали виновным в угрозе убийством: в декабре 2020 года родитель поднёс нож к шее старшей дочки. Поступки мужчина квалифицировали как ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, соединённое с жестоким обращением.

Мужчину лишили свободы на четыре года с отбыванием в колонии общего режима.

Фото: Piter.tv

