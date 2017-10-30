Вечером 30 октября в Тосненском районе Ленобласти произошло ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса. Об этом пишет "Росбалт".
Авария произошла около 19.00 на 620-м км Московского шоссе в районе деревни Жары. Рейсовый автобус "Петербург — Новгород" влетел в стоящий грузовик.
В результате ДТП две женщины получили травмы. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.
По факту аварии проводится проверка.
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В Тосненском районе автобус врезался в грузовик, есть пострадавшие
Вечером 30 октября в Тосненском районе Ленобласти произошло ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса. Есть пострадавшие.
Вечером 30 октября в Тосненском районе Ленобласти произошло ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса. Об этом пишет "Росбалт".