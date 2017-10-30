В Тосненском районе автобус врезался в грузовик, есть пострадавшие

Вечером 30 октября в Тосненском районе Ленобласти произошло ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса. Есть пострадавшие.

Вечером 30 октября в Тосненском районе Ленобласти произошло ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса. Об этом пишет "Росбалт".



Авария произошла около 19.00 на 620-м км Московского шоссе в районе деревни Жары. Рейсовый автобус "Петербург — Новгород" влетел в стоящий грузовик.



В результате ДТП две женщины получили травмы. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.



По факту аварии проводится проверка.