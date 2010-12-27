В Тосненском районе пойман 28-летний автослесарь, соблазнивший 12-летнюю девочку

В Ленобласти задержали педофила после четырех лет поисков.

В Колпинском районе задержан 28-летний автослесарь, который совратил 12-летнюю школьницу четыре года назад. Об этом сообщают представители ГУ МВД по региону.

Напомним, что сам инцидент произошел в сентябре 2013 года. В правоохранительные органы обратилась 39-летняя петербурженка, которая подала заявление о совращении малолетней дочери. О преступный действиях незнакомого мужчины женщина узнала только 23 декабря.

Известно, что шестиклассница вступила в интимную связь с петербуржцем по обоюдному согласию.

В настоящее время подозреваемый задержан. В его отношении ведется уголовное расследование. Мужчина отпущен под подписку о невыезде.