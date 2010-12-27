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В Тосненском районе пойман 28-летний автослесарь, соблазнивший 12-летнюю девочку
Сегодня, 13:38
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lesjasap
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В Тосненском районе пойман 28-летний автослесарь, соблазнивший 12-летнюю девочку

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В Ленобласти задержали педофила после четырех лет поисков.

В Колпинском районе задержан 28-летний автослесарь, который совратил 12-летнюю школьницу четыре года назад. Об этом сообщают представители ГУ МВД по региону. 
 
Напомним, что сам инцидент произошел в сентябре 2013 года. В правоохранительные органы обратилась 39-летняя петербурженка, которая подала заявление о совращении малолетней дочери. О преступный действиях незнакомого мужчины женщина узнала только 23 декабря. 
 
Известно, что шестиклассница вступила в интимную связь с петербуржцем по обоюдному согласию. 
 
В настоящее время подозреваемый задержан. В его отношении ведется уголовное расследование. Мужчина отпущен под подписку о невыезде.
Теги: ленобласть , педофил , тосненский район , тосно
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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