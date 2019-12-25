В Токсовском тоннеле КАД до 14 сентября будут ограничивать движение

Перекрывать движение планируют с 22 часов до 7 утра.

Схема движения автотранспорта в Токсовском тоннеле на петербургской Кольцевой автомобильной дороге изменится в ближайшие дни. Об ограничениях в период с 8 по 14 сентября рассказала пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, из-за работ по восстановлению мастичных деформационных швов в северном и южном транспортных отсеках Токсовского тоннеля будут попеременно перекрывать полосы движения. Сначала рабочие перекроют полосу движения по направлению из Ленобласти в Петербург – в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели. Аналогично ждут перекрытия на полосе по направлению из Петербурга в Ленинградскую область.

На время перекрытия каждой из полос на второй будет ограничено движение автомобилей до скорости в 40 км/ч. Работы будут проводить с 22 часов до 7 часов утра с 8 по 14 сентября 2021 года, шесть ночей подряд. Работы проводятся в ночное время во избежание возможных пробок. Тем не менее, у места ремонта появятся временные дорожные знаки и другие ограничивающие конструкции.

Ранее мы сообщали, что со 2 по 8 сентября на внутреннем кольце КАД между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Московским шоссе перекроют две полосы движения.

Фото: Piter.tv, ФКУ Упрдор "Северо-Запад"