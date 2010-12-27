Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", вечером 3 сентября в поселке Токсово загорелся деревянный дом.
Пожар произошел в одном из домов по улице Советов.
Сейчас на месте работают пожарные.
О пострадавших информации нет.
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Сегодня, 20:52
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В Токсово вспыхнул деревянный дом
В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили, что в поселке Токсово загорелся деревянный дом.
Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", вечером 3 сентября в поселке Токсово загорелся деревянный дом.