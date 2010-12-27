В Токсово вспыхнул деревянный дом

В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили, что в поселке Токсово загорелся деревянный дом.

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", вечером 3 сентября в поселке Токсово загорелся деревянный дом.



Пожар произошел в одном из домов по улице Советов.



Сейчас на месте работают пожарные.



О пострадавших информации нет.



Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург