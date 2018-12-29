В Тихвинском районе обсудили меры борьбы с коррупцией

В прочих городах 47 региона пройдут подобные собрания также в этом месяце.

В Тихвине состоялось практическое собрание, целью которого стали обсуждения методов борьбы с коррупцией. Об этом сообщает сетевое издание "Маяк".

На семинаре присутствовали работники администраций Бокситогорского, Волховского, Лодейнопольского, Подпорожского и Тихвинского районов. Присутствующие обсудили вопросы выполнения национального и регионального плана противодействия коррупции до 2020 года, а также пути урегулирования конфликтов интересов, порядка предоставления информации о доходах, расходах, имуществе и имущественных обязательствах в текущем году.

В прочих городах 47 региона пройдут подобные собрания также в этом месяце.

Источник: сетевое издание "Маяк"