В Тихвине полицейским удалось найти подозреваемых в убийстве 24-летнего мужчины

Предполагаемые убийцы в настоящее время находятся под стражей.

В Тихвинском районе Ленинградской области ведется расследование по делу пропажи и смерти мужчины. Об этом информирует сетевое издание "Форпоост".

В пятницу, 1 февраля, в Тихвине задержали двух мужчин 24-х и 26-ти лет. Их подозревают в убийстве 24-летнего знакомого, который пропал в ноябре прошлого года. В начале декабря отец молодого человека заявил в полицию, что его сын исчез и не выходит с ним на связь.

Предполагаемые убийцы в настоящее время находятся под стражей. Сотрудники правоохранительных органов указали также, что, труп 24-летнего жителя города Тихвина до сих пор не найден.

По версии следствия, молодой человек занял у знакомых 90 тысяч рублей и не вернул деньги в срок. В ночь на 10 ноября злоумышленники избили должника ногами и битой, в результате пострадавший погиб.

Источник: сетевое издание "Форпост"