В Татарстане погиб оставленный на жаре в машине ребенок

Трагедия произошла в деревне Ефановка

24 августа в Татарстане произошла страшная трагедия - забытый в машине двухлетний ребенок скончался от жары. Мальчик спал на заднем сиденье. Сожитель бабушки малыша, сидевший за рулем, вышел из машины, совсем забыв о ребенке. Мальчик полдня просидел на жаре в запертой машине. Когда мужчина вспомнил о ребенке и открыл автомобиль, он обнаружил, что мальчик мертв.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительной версии, ребенок скончался от теплового удара. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.