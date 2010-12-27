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В Татарстане погиб оставленный на жаре в машине ребенок
Сегодня, 1:11
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Sheker
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В Татарстане погиб оставленный на жаре в машине ребенок

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Трагедия произошла в деревне Ефановка

24 августа в Татарстане произошла страшная трагедия - забытый в машине двухлетний ребенок скончался от жары. Мальчик спал на заднем сиденье. Сожитель бабушки малыша, сидевший за рулем, вышел из машины, совсем забыв о ребенке. Мальчик полдня просидел на жаре в запертой машине. Когда мужчина вспомнил о ребенке и открыл автомобиль, он обнаружил, что мальчик мертв.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительной версии, ребенок скончался от теплового удара. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Категории: Лента новостей Новости России

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