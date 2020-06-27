В Татарстане обжаловали оправдательный приговор насильнику дочери

Подозреваемому грозило до 20 лет тюрьмы.

Прокуратура намерена подать апелляцию на приговор суда в Татарстане, который оправдал мужчину подозреваемого в насильственных действиях в отношении своей 1,5-годовалой дочери.

Фигурантом дела 27-летний подсудимый стал осенью 2019 года. В конце октября мужчина сообщил супруге, что у их дочери открылось кровотечение. Отмечается, что отец до последнего не хотел вызывать ребенку "скорую". Девочку госпитализировали и диагностировали у нее травмы, характерные для изнасилования.

Сначала мужчина все отрицал и говорил, что нанес девочке травмы, когда менял ей подгузник. Уже в ходе следствия он сказал, что "психанул" и сорвал злость на жену на дочери.

Суд не увидел в действиях мужчины желания удовлетворить свои сексуальные потребности и оправдал его. Прокуратура с приговором не согласилась. Ведомство планирует подать апелляцию в Верховный суд республики.

Видео: YouTube / AP Archive