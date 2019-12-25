В Таиланде приступили к испытанию собственной вакцины

В испытаниях участвуют 72 добровольца.

Университет Чулалонгкорн в Таиланде приступил к испытанию собственной вакцины от коронавируса на добровольцах. Такое заявление сделал заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун.

По его словам, в испытаниях участвуют 72 добровольца. В первой группе участвуют люди от 18 до 55 лет, а во второй – от 65 лет.

Во второй фазе, которая запланирована на август текущего года, должны поучаствовать от 150 до 300 человек, - сказал он.

Вакцина была создана по технологии мРНК. Ее ранее протестировали на обезьянах и на крысах. Было доказано, что вакцина обеспечивает повышение иммунитета. В случае успешного завершения испытаний ChulaCov19 могут одобрить для массового использования уже к середине следующего года.

Препарат был изготовлен из микроскопических частей генетического материала коронавируса без какого-либо использования инфекции.

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