В ТРК "Галерея" за лифтами обнаружили труп

Посмотреть на несчастный случай собралась толпа зевак.

В петербургском торговом центре "Галерея" поздно вечером 29 августа очевидцы обнаружили труп взрослого мужчины. Тело находилось около лифтов. Свидетели событий отмечают, что перед этим слышался глухой стук. По мнению большинства посетителей заведения, причиной гибели человека могло стать падение с третьего этажа.

В настоящее время в ситуации разбирается полиция. Местные жители недоумевают, как жертва могла пролететь вниз: в комплексе установлены высокие ограждения на данный случай.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб