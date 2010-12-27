В ТРК "Галерея" на мужчину напали с оружием

В Петербурге мужчину госпитализировали с серьезными травмами, после нападения на него в "Галерее".

В Петербурге ведутся поиски подозреваемого в вооруженном нападении на территории торгового комплекса "Галерея". Из-за нападения пострадал мужчина, которого реанимируют в Военно-медицинской академии.

Известно, что злоумышленник совершил преступление 15 декабря. 58-летний мужчина спустился в подземный паркинг, где на него накинулись с ножом, а затем жестоко избили. Пациента госпитализировали в академию с проникающей раной груди, сотрясением и черепно-мозговой травмой. В настоящее время пострадавший находился в сознании и смог сообщить, что нападавший действовал в одиночку.

По факту случившегося вобуждено уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". С помощью камер видеонаблюдения удалось выяснить передвижение подозреваемого.