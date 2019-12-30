В Свердловской области нашли изумруд весом в полкилограмма стоимостью $55 тысяч

Специалисты назвали этот изумруд редчайшим, так как по цвету он относится к первой категории, а по сорту – ко второй.

Изумруд весом полкилограмма с оценочной стоимостью в $55 тысяч найден на "Мариинском прииске" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Об этом сообщили на официальном сайте правительства Свердловской области.

Камены высокого качества нашли в конце 2019 года на глубине 260 метров. Он не пострадал в процессе переработки и добычи, его вес 496 граммов. Специалисты назвали этот изумруд редчайшим, так как по цвету он относится к первой категории, а по сорту – ко второй.

Всего за 2019 год на данном прииске нашли четыре камня высокого качества, помимо полукилограммового изумруда, минералы весом 80 ($8,8 тысяч), 174,9 ($19,3 тыс) и 264 граммов ($29,1 тыс).

Фото: сайт правительства Свердловской области